وزير النفط: سنستفيد من طاقات الشركات المعرفية لزيادة انتاج النفط والغاز

وقال اوجي في تصريح للصحفيين الثلاثاء اثر حضوره اجتماع لجنة الطاقة في مجلس الشورى الاسلامي: حضرت اليوم بمعية المساعدين والمدراء التنفيذيين بالوزارة في اجتماع لجنة الطاقة وتم تقديم تقرير عن اداء الوزارة في العام الماضي (العام الايراني الماضي انتهى في 20 اذار/مارس).

واضاف: كما قدمنا برامجنا في العام الجاري في ضوء تمسية شعار العام (الانتاج المعرفي والمولد لفرص العمل) من قبل قائد الثورة الاسلامية حيث تم طرح برامج وزارة النفط في سياق اضفاء الطابع المعرفي على هذه الصناعة في مجال زيادة انتاج النفط والغاز والمشتقات النفطية والمنتوجات البتروكيمياوية.

واوضح بان امورا جيدة تحققت في مجال خفض الواردات ذات الصلة بالحاجات الصناعية لانتاج السلع وقال: ان الاستفادة من طاقات الشركات المعرفية في هذا المسار بهدف زيادة الانتاج ورفع مستوى القيمة المضافة للمنتوجات المصنعة في هذا المجال وزيادة الاستثمارات في المصب والمنبع لصناعات النفط والغاز، تعد من البرامج الاخرى لوزارة النفط والتي تم شرحها تفصيليا في اجتماع لجنة الطاقة.

انتهى ** 2342