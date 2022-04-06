طارمي افضل هداف بين مهاجمي الدوري البرتغالي

وأصبح المهاجم الايراني من اهالي بوشهر جنوب البلاد اسمًا مألوفًا لعشاق كرة القدم في القارة الخضراء هذه الأيام.

وصار مهدي طارمي الذي بدأ كرة القدم في البرتغال مع فريق ريوه أوه لاعبًا رئيسيًا في هذا الدوري في أقصر وقت ممكن بل انه فاز بلقب افضل هداف لكرة القدم في هذا البلد على مستوى النادي.

وتألق طارمي شجع فريق بورتو البرتغالي لكرة القدم على الاخذ بزمام المبادرة في التعاقد معه حيث انه اصبح الآن في دائرة إهتمام الأندية الكبيرة مثل نادي ميلان الايطالي.

وأصبح طارمي الذي خطف انظار محبي كرة القدم في أوروبا وتألق أمام فرق كبيرة مثل يوفنتوس وتشيلسي ، أصبح أحد المهاجمين الرئيسيين في الدوري البرتغالي الممتاز مما دفع مجلة "أبولا" البرتغالية الرياضية بشرح دور المهاجم الايراني لمنتخب بورتو في نجاح هذا الفريق.

واشادت المجلة بمدى تاثير طارمي ودوره في بورتو وكتبت انه تمكن من تسجيل 12 تمريرة حاسمة في 26 مباراة وهو أفضل مهاجم في الدوري البرتغالي لكرة القدم".

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