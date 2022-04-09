تحديث قائمة العقوبات على الأمريكيين المتورطين في الاعمال الإرهابية

واصدرت خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية بيانا اعلنت فيها عن تحديث قائمة العقوبات الخاصة بالأمريكيين الضالعين في أنشطة إرهابية وانتهاک حقوق الإنسان.

واكد البيان ان الخارجية الايرانية في اطار تنفيذ قانون مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان خاصة المادتين الـرابعة والخامسة فرضت العقوبات على الأمريكيين بسبب ارتكاب الأعمال الإرهابية ودعمها لهذه الاعمال وكذلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد شعب وحكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية.

واضاف البيان ان الإجراءات الأمريكية القسرية أحادية الجانب ضد الشعب والحكومة الايرانية والاجراء الامريكي المتعمد لفرض ظروف معيشية قاسية على الإيرانيين، بما في ذلك عن طريق حرمانهم من الوصول إلى الأدوية والخدمات والمعدات الطبية، لا سيما في ظروف تفشي جائحة كوفيد -19 وكذلك حرمان الشعب لايراني من حقوقهم الأساسية، عرّض حياة ملايين الإيرانيين للخطر وان هذه الأعمال هي تمثل انتهاكا واضحا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية ومثالا واضحا للجريمة ضد الإنسانية.

كما أن دعم الأعمال الإرهابية وتمويلها وتدريب وتنظيم الجماعات الإرهابية وأنواع أخرى من الدعم لهذه الجماعات، يعد انتهاكًا للقانون الدولي.

واكدت الجمهورية الإسلامية الايرانية أن فرض عقوبات انفرادية يشكل انتهاكا صارخا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة ويتعارض مع القانون الدولي، ويمنع التمتع بحقوق الإنسان. على هذا الأساس وبالنظر إلى الأعمال التعسفية الامريكية تأتي هذه القائمة وفقًا لالتزامات الجمهورية الإسلامية الايرانية في مواجهة الإجراءات القسرية الانفرادية وفي إطار العمل المتبادل.

وستتخذ جميع المؤسسات ذات الصلة الخطوات اللازمة لتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الارهاب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الولايات المتحدة.

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