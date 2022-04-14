١٤‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٨:٣٦ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84716623
٠ Persons
T T

سمات

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيرته الجنوب أفريقية

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيرته الجنوب أفريقية

طهران/ 14 نيسان/ ابريل/ ار - ايرنا - بحث وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان عبر الهاتف اهم القضايا الثنائية والاقليمية والدولية مع وزيرة خارجية جنوب افريقيا ناليدي باندور.

وأكد أمير عبد اللهيان ، في اتصال هاتفي مع نظيرته الجنوب أفريقية اليوم الخميس ، على أهمية القارة الأفريقية في السياسة الخارجية لإيران، مشدد على العزم الجاد للحكومة الإيرانية الجديدة على تطوير العلاقات مع هذه القارة. ، خاصة مع جنوب إفريقيا.

يتبع..

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha