اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيرته الجنوب أفريقية

وأكد أمير عبد اللهيان ، في اتصال هاتفي مع نظيرته الجنوب أفريقية اليوم الخميس ، على أهمية القارة الأفريقية في السياسة الخارجية لإيران، مشدد على العزم الجاد للحكومة الإيرانية الجديدة على تطوير العلاقات مع هذه القارة. ، خاصة مع جنوب إفريقيا.

يتبع..