١٧‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٦:٠٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85692275
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مسؤول برلماني: تخصيص 11 مليار دولار لاستيراد السلع الأساسية

١٧‏/١٢‏/٢٠٢٤، ٦:٠٧ ص
رمز الخبر: 85692275
مسؤول برلماني: تخصيص 11 مليار دولار لاستيراد السلع الأساسية

كجساران / 17 كانون الاول/ديسمبر/ارنا- اعلن رئيس لجنة المواءمة لموازنة العام القادم (العام الايراني يبدا في 21 اذار/مارس) في مجلس الشورى الاسلامي عن تخصيص 11 مليار دولار لاستيراد السلع الاساسية.

وقال غلام رضا تاجكردون في تصريح له مساء الاثنين: تم تخصيص 11 مليار دولار لاستيراد السلع الأساسية التي سيتم تقسيمها بين القطاعات المختلفة.

واضاف: تم خلال العامين الاخيرين إنفاق 18 مليار دولار على توفير السلع الأساسية للبلاد.

واوضح أنه تم إنفاق 6 إلى 7 مليارات دولار على الادوية والعلاج في العامين الاخيرين، وقال: لم يتم إلغاء العملة التفضيلية (المدعومة من قبل الحكومة) المخصصة للادوية في موازنة العام المقبل، حيث تبلغ الاعتمادات التي تم اخذها بنظر الاعتبار ما بين 3 الى 3.5 مليار دولار.

انتهى ** 2342

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