تسجيل 107 خروقات للتحالف السعودي بالحديدة خلال 24 ساعة

وأوضح مصدر في غرفة العمليات لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن من بين خروقات قوى العدوان، استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، وغارة لطيران تجسسي على حيس وتحليق 19 طائرة تجسسية في أجواء الجبلية وحيس ومقبنة.

وأشار المصدر إلى أن الخروق شملت 10 خروقات بقصف مدفعي لـ32 قذيفة و74 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وللمرة الاولى منذ سبع سنوات يصوم اليمنيون شهر رمضان المبارك في ظل توقف اصوات المدافع والقصف الذي لم يهدا يوما واحد وخلف مئات الالاف من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين.

الهدنة التي اعلنت عنها الامم المتحدة ربما تكون الاولى التي يلفها تفاؤل كبير محليا ودوليا، فالولايات المتحدة الامريكية والسعودية ينشدان الهدوء لمواجهة تداعيات الحرب في اوكرانيا وما استتبعها من ازمة طاقة دولية، عوضا عن كونها تشمل وللمرة الاولى منذ 6 نوات فتح مطار صنعاء وإن كان بشكل محدود، وتخفيف حدة ازمة نفطية تعصف باليمن نتيجة اغلاق التحالف لميناء الحديدة والذي سيفتح هو الاخر بموجب بنود الهدنة امام 18 سفينة نفطية 8 سفن منها محتجزة قبالة جيزان لمدد تجاوز بعضها 4 اشهر .

انتهى** 2344