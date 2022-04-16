١٦‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٦:٥٢ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84718486
٠ Persons
T T

سمات

المعرض الدولي للقران الكريم يبدا اعماله في طهران

المعرض الدولي للقران الكريم يبدا اعماله في طهران

طهران / 16 نيسان / ابريل / ارنا – انطلقت عصر اليوم السبت في مصلى الامام الخميني (رض) بطهران، مراسم افتتاح المعرض الدولي للقران الكريم لنسخته التاسعة والعشرين؛ برعاية رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف" وحضور وزير الثقافة والارشاد الاسلامي "محمد مهدي اسماعيلي" وعدد من المسؤولين ونواب البرلمان.

وشهدت مراسم افتتاح معرض القران الكريم الدولي في طهران التي تزامنت مع ذكرى ميلاد الامام الحسن المجتبى (عليه السلام)، تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت المقرئ الايراني الفائز بالمركز الاول لمسابقات القران الكريم الدولية هذا العام، "هادي موحدي امين".

كما تم عرض تقرير مصور حول النشاطات المحققة من قبل الجنة المنظمة خلال الشهرين الاخيرين، التي تكللت بالنجاح في اقامة المعرض بالوقت المحدد؛ ومن ثم ادلى رئيس البرلمان و وزير الثقافة كلمة الافتتاح.

وتتواصل نشاطات الاجنحة المشاركة في معرض القران الكريم الدولي بطهران، على مدى اسبوعين من الساعة الخامسة والنصف الى الحادية عشر والنصف مساء؛ لتختتم في 29 نيسان / ابريل الحالي،

انتهى ** ح ع 
 

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha