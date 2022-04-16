وزير الثقافة : معرض طهران الدولي للقران الكريم يحمل اسم الشهيد سليماني

جاء ذلك خلال كلمة وزير الثقافة بمراسم افتتاح المعرض الدولي للقران الكريم، التي اقيمت عصر اليوم السبت في مصلى الامام الخميني (رض) الكبير بطهران.

ولفت اسماعيلي، ان المعرض يتضمن في دورته التاسعة والعشرين، 45 قسما ويقام في مساحة 40 الف متر مربع.

واضاف، ان المعرض يستقبل زواره خلال العام الحالي، بشعار "القران، كتاب الامل والسلام".

واعرب عن ارتياحه لتوفر الظروف والامكانيات من اجل تنظيم معرض القران الكريم بشكل حضوري في هذا العام؛ لافتا في السياق الى تراجع حصيلة الاصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلد، ومشيدا بجهود كافة الجهات والمسؤولين الذين اشرفوا وساهموا في اقامة هذا المعرض.

كما نوه، بان ما يقرب 500 مؤسسة قرانية تشارك في معرض القران الكريم هذا العام، والذي سيركز خلال نشاطاته على الاسرة.

يذكر ان معرض القران الكريم الدولي التاسع والعشرين، سيواصل نشاطاته في مصلى الامام الخميني (رض) على مدى اسبوعين، من الساعة الخامسة والنصف الى الحادية عشر والنصف مساء؛ ليختتم في 29 نيسان / ابريل الحالي.

انتهى ** ح ع