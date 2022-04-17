الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى ويقمع المرابطين

وقبل موعد الاقتحامات عبر باب المغاربة، اقتحمت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة الأقصى، وانتشرت في ساحة المصلى القبلي وساحة مسجد قبة الصخرة المشرفة، وخلال ذلك اعتدت على المصلين المتواجدين عند المصلى القبلي لإبعادهم عن المكان "حيث تمر مجموعات المقتحمين".

وأغلق الشبان الجهة الشرقية من المسجد الأقصى "مسار يؤدي فيه عشرات المستوطنين الصلاة"، بالحجارة والسواتر الخشبية. وبدأت الاقتحامات للأقصى عبر باب المغاربة.

وعرقلت قوات الاحتلال فجر اليوم دخول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر، واعتدت على العشرات بالضرب والدفع .

وانتشرت شرطة الاحتلال على أبواب الأقصى والقدس القديمة، بالتزامن مع توافد المصلين لأداء صلاة الفجر، ولعدة دقائق منعت الشبان الدخول إلى الأقصى، ثم سمحت لهم بذلك بشرط "ترك هوياتهم على أبواب المسجد".

واعتدت القوات بالضرب والدفع على الشبان عند باب الأسباط وحطة، ولاحقتهم حتى أخرجتهم من محيط أبواب الأقصى، كما أطلقت الأعيرة المطاطية.

وقال الهلال الأحمر إن طواقمه تعاملت مع إصابتين، إحداها بالمطاط، وأخرى بالضرب في منطقة قباب الأسباط.

وداخل الأقصى، تعالت أصوات التكبيرات والهتافات فور انتهاء صلاة الفجر.

ويأتي ذلك مع أول أيام الاقتحامات للأقصى في "عيد الفصح اليهودي"، حيث دعت جماعات الهيكل المزعوم لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد خلال فترة الاقتحامات.

وأعلن الهلال الأحمر، عن تسجيل 15 إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى 3 منهم بحالة الخطر، وقال الاحتلال إن 5 مستوطنين أصيبوا عقب رشق حافلاتهم بالحجارة قرب المنطقة.

وأشار الهلال إلى أن الاحتلال يمنع طواقمها من دخول المسجد الأقصى.

أفادت مراسلة الميادين، صباح اليوم الأحد، باقتحام المستوطنين المسجد الأقصى وسط انتشار عسكري كثيف لقوات الاحتلال الإسرائيلي وقالت إنّ الاحتلال أطلق قنابل الصوت والرصاص المطاطي في باحات الأقصى، فيما ردّ الشبان بإطلاق المفرقعات.

وقبل بدء تنفيذ الاقتحام، انتشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في باحات المسجد، وأطلقت قنابل الصوت لإخراج الفلسطينيين إلى خارج بوابات المسجد.

وهاجمت قوات الاحتلال المرابطين في باحات المسجد، واعتقلت شاباً كان متواجداً في المسجد بعد ضربه بطريقة وحشية.

وأكدت مصادر محلية أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي بادرت إلى إغلاق أبواب البلدة القديمة في القدس بسواتر حديدية، ومنعت جميع المصلين من خارج البلدة من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، صباح اليوم، أنّ طواقمها قدّمت العلاج لفلسطينيَين، أُصيب أحدهما برصاصة مطاطية، وأُصيب الآخر جراء تعرّضه للضرب على يد الشرطة الإسرائيلية في باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى.

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