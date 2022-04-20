٢٠‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٤:٢٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84726506
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مخبر يوعز بمتابعة جادة لحصة ايران في نهر هيرمند مع السلطات الافغانية

مخبر يوعز بمتابعة جادة لحصة ايران في نهر هيرمند مع السلطات الافغانية

طهران / 20 نيسان / ابريل / ارنا – اوعز النائب الاول لرئيس الجمهورية "محمد مخبر"، الى كل من وزير الخارجية، ومساعد النائب الاول لرئيس الجمهورية للشؤون الدولية والتعاون الاقليمي، ان يتابعا بكل جدية مع الحكومة القائمة في افغانستان، الافراج عن حصة ايران من مياه نهر هيرمند المشترك (شرقي البلاد).

جاء ذلك عقب التقرير الذي تسلمه "مخبر" من مبعوثه الخاص الى محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) حول ظروف المياه داخل المناطق الحدودية مع افغانستان.

واكد النائب الاول لرئيس الجمهورية، على الحكومة القائمة في افغانستان، ان تقوم وفقا للاتفاقات الدولية المعتمدة، بالافراج فورا عن حصة ايران من نهر هيرمند ليستفيد المواطنون في سيستان وبلوجستان منها.    

وفي هذا الصعيد وجّه النائب الاول لرئيس الجمهورية، وزارة الطاقة باتخاذ مايلزم للحؤول دون وقوع المشاكل المتعلقة بتوفير مياه الشرب في هذه المنطقة خلال موسم الصيف القادم.

انتهى ** ح ع  

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