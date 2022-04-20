مخبر يوعز بمتابعة جادة لحصة ايران في نهر هيرمند مع السلطات الافغانية

جاء ذلك عقب التقرير الذي تسلمه "مخبر" من مبعوثه الخاص الى محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) حول ظروف المياه داخل المناطق الحدودية مع افغانستان.

واكد النائب الاول لرئيس الجمهورية، على الحكومة القائمة في افغانستان، ان تقوم وفقا للاتفاقات الدولية المعتمدة، بالافراج فورا عن حصة ايران من نهر هيرمند ليستفيد المواطنون في سيستان وبلوجستان منها.

وفي هذا الصعيد وجّه النائب الاول لرئيس الجمهورية، وزارة الطاقة باتخاذ مايلزم للحؤول دون وقوع المشاكل المتعلقة بتوفير مياه الشرب في هذه المنطقة خلال موسم الصيف القادم.

انتهى ** ح ع