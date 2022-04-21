سفير كوبا لدى طهران: نرغب بتطوير التعاون مع ايران في مجال صناعة الادوية

واشار كاسالس خلال زيارته التفقدية الاربعاء لشركة "الشهيد قاضي" لصناعة الادوية في مدينة تبريز مركز محافظة آذربيجان الشرقية شمال غرب ايران، الى صنع لقاحات اختصاصية مضادة لفيروس كورونا من قبل ايران وكوبا وقال: ان مرض "كوفيد-19" تمت السيطرة عليه الى حد كبير في البلدين وبامكاننا توسيع التعاون المشترك في صنع اللقاحات الى سائر مجالات صناعة الادوية.

واضاف: ان شركات الادوية الكوبية بصدد تطوير التعاون مع شركات الادوية الايرانية خاصة في محافظة آذربيجان الشرقية.

ورافق السفير الكوبي في زيارته التفقدية هذه عدد من الخبراء الاخصائيين والتجار الكوبيين.

من جانبه صرح المدير التنفيذي لشركة "الشهيد قاضي" سعيد باسمنجي بان الوفد الكوبي ابدى الرغبة بتوفير الادوية التي تحتاجها بلاده ومنها بعض المضادات الحيوية والادوية الحاجبة التي تستخدم في العمليات التشخيصية.

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