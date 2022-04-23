رئيسي يؤكد ضرورة التصدي لتصاعد الهجمات الإرهابية والتكفيرية ضد الشعب الأفغاني

و في معرض إدانته الشديدة للهجمات الإرهابية الأخيرة في أفغانستان، أكد السيد رئيسي على ضرورة ضمان أمن جميع الأفغان، لا سيما أمنهم الكامل في المدارس والمساجد والمراكز الدينية.

كما شدد رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي على مسؤولية الحكام الأفغان في تحديد ومعاقبة الإرهابيين المسؤولين عن الهجمات الأخيرة ، وأعلن أن الجمهورية الإسلامية مستعدة للتعاون واستخدام كافة وسائلها لمواجهة تهديد الإرهاب التكفيري ومنع تكرار هذه المآسي، كما أنها مستعدة لتقديم المساعدة الطبية لضحايا هذه الهجمات الإرهابية.

في الأيام الأخيرة، نفذ الإرهابيون عدة تفجيرات جبانة في المدارس والمساجد والمصلين الصائمين في مختلف ولايات أفغانستان، بما في ذلك كابول ومزار الشريف وقندوز ، مما أسفر عن مقتل العشرات من المسلمين الشيعة والسنة ، بمن فيهم النساء والأطفال.

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