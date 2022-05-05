٠٥‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٩:٠٦ ص
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84741793
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مسؤول : يزد تستضيف لأول مرة مهرجان تسلق الصخور الدولي

مسؤول : يزد تستضيف لأول مرة مهرجان تسلق الصخور الدولي

يزد / 5 ايار / مايو / ارنا – قالت مديرة عام الشؤون الدولية والعلاقات العامة بجامعة العلم والثقافة (الايرانية) السيدة "بروانة برجكاني" : ان مهرجان تسلق الصخور الدولي سيقام لنسخته الاولى في محافظة يزد (وسط البلاد). اعتبارا من 8 لغاية 13 ايار الحالي. 

وفي تصريح الخميس لمراسل "ارنا"، اوضحت "برجكاني" ان هذا المهرجان سينظم تحت رعاية جامعة العلم والثقافة وبالتعاون مع هيئة الجهاد الجامعي واتحاد تسلق الصخور ورياضات التسلق الوطني، في اطار برنامج "ثقافة المخار" داخل البلاد.

واضافت هذه المسؤولة بمحافظة يزد، ان مراسم افتتاح مهرجان تسق الصخور الدولي الاول ستقام بحضور وزيري الرياضة والشباب والتراث الثقافي والسياحة، ورئيس هيئة الجهاد الجامعي ونواب في البرلمان ورئيس جامعة العلوم والثقافة وجمع من الشخصيات السياحية والرياضية الدولية البارزة.   

ونوهت برجكاني الى اراء الخبراء حول دور مهرجان تسلق الصخور الدولي الرئيسي الذي سيقام لنخسته الاولى بمحافظة يزد، في سياق الترويج الثقافي والسياحي والتعريف بإمكانيات وطاقات هذه المحافظة المركزية.

انتهى ** ح ع  
 

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