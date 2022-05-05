مساعد رئيس الجمهورية: الحكومة تسعى لإحداث التطوير في مختلف المجالات

وفي تصريح له الخميس خلال اجتماع المجلس الاداري لمدينة خميني شهر التابعة لمحافظة اصفهان وسط ايران اكد حسيني ان مجلس الشورى الاسلامي والحكومة يسعيان بالتنسيق معا وبعيدا عن القضايا الهامشية المثارة من قبل المناوئين لاتخاذ الخطى في مسار معالجة النقائص وقال: ان الحكومة ومن خلال حلها مشاكل الشعب تسعى لتعزيز الثقة العامة.

واضاف: ان مسؤولية جسيمة ملقاة على عاتقنا اليوم ويتوجب علينا معرفة قدر فرصة الخدمة المتاحة للتعويض عن النقائص بجهود دؤوبة ومخلصة مبذولة ليل نهار.

وتابع مساعد رئيس الجمهورية: ان شعار رئيس الجمهورية هو إحداث التطوير وتم في هذا السياق صياغة وثيقة التطوير ووضعها تحت تصرف الشعب والخبراء ونحن عازمون على تنفيذها بعد الموافقة النهائية عليها كما ان هذه الوثيقة بامكانها ان تكون مصدرا مهما في إعداد قانون الخطة التنموية السابعة.

واكد حسيني بان الحكومة تسعى من اجل إحداث التطوير في مختلف المجالات خاصة الزراعية والاقتصادية والسياسة الخارجية وهي غير قانعة ابدا بالوضع الموجود ونحن نسعى لتحسين الظروف بما يخدم التقدم والاعمار في البلاد، وقال: ان اصلاح النقائص والمسارات الخاطئة بحاجة الى عمليات جراحية عميقة وقرارات كبرى وفي هذا السياق يؤكد رئيس الجمهورية ايضا على تنفيذ القرارات والاجراءات بادنى ضغوط ممكنة على الشعب وان يتم قبل اتخاذ اي قرار تبيين وشرح الظروف للشعب والراي العام.

انتهى ** 2342