٠٦‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ١١:٠٥ ص
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84742593
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صالحي أميري يلتقى مدير المجلس الأولمبي الآسيوي

صالحي أميري يلتقى مدير المجلس الأولمبي الآسيوي

طهران / 6 ايار/مايو/ارنا-التقى رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الذي سافر إلى طشقند لحضور الاجتماع السابع والسبعين للمجلس التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي (OCA) مدير قسم الألعاب الآسيوية في OCA.

وتم خلال لقاء صالحي أميري مع حيدر فرمان البحث حول قضايا مهمة تتعلق بالتعاون الثنائي.

واشار فرمان خلال اللقاء الى التعاون الثنائي الجيد بين اللجنة الأولمبية الوطنية في إيران مع OCA واعلن عن رغبته فی زيارة إيران في الوقت المناسب لمتابعة التعاون الثنائي وتعزيزه اكثر فاكثر.

ووصف التعاون الثنائي بين اللجنة الأولمبية الوطنية الإيرانية والمجلس الأولمبي الآسيوي بانه مهم وصادق للغاية واكد ان اجتماع مسؤولي اللجان مع أعضاء المجلس الأولمبي الآسيوي اسفر عن نتائج ايجابية ساهمت في معالجة بعض القضايا العالقة.
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