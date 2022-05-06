النضال الشعبي: عملية " إلعاد "البطولية هي الرد الطبيعي على اقتحام الاحتلال والمستوطنين للمسجد الأقصى المبارك

واعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني العملية البطولية التي وقعت في مستوطنة "إلعاد "بالقرب من "تل أبيب"، والتي أدّت إلى مقتل 4 أربعة وجرح أكثر من 6 ستة من المستوطنين كانت ردا على اقتحام الاحتلال والمستوطنين للمسجد الأقصى المبارك وتأكيدا على تمسك شعبنا في الدفاع عن أرضه وحقوقه ومقدساته.

.

واعلنت " الجبهة " في بيان صحفي لها : أن "العملية جاءت ردا طبيعيا وحقا مشروعا على جرائم الاحتلال والمستوطنين، ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته واقتحامات المسجد الأقصى المبارك".

*وأضافت أنَّ "استمرار جرائم وإرهاب جيش الاحتلال والمستوطنين ، ومحاولات تهويد القدس، ومصادرة الأراضي وهدم البيوت والإقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى" لن يلقى من أبناء شعبنا العظيم إلا مزيدا من العمليات البطولية والمقاومة الشعبية دفاعا عن الأرض والمقدسات والحقوق. إننا ونحن نفخر ونعتز بشعبنا العظيم، نحيي بطولات شباب هذا الجيل العظيم الذي يرفض الإستكانة والخضوع لمخططات العدو وإجراءاته وجرائمه، وينفص الغبار عن مسيرة الذل والإستسلام والخنوع الذي سارت فيه قيادات أوسلو وأنظمة التطبيع والعار العربية .

تحية لشعبنا العظيم ولأبطال المقاومة

المجد والخلود للشهداء

انتهى** 1453