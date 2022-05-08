الاسد يلتقي سماحة القائد في طهران

وافادت "ارنا"، ان الرئيس السورى بشار الاسد، التقى اليوم في طهران بسماحة قائد الثورة الاسلامية، وايضا رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي" ومن ثم غادر البلاد متّجها الى دمشق.

يذكر ان زيارة الأسد الحالية، هي الثانية بعد اندلاع الحرب ضد الجماعات الارهابية في سوريا.

وقد جرت الزيارة الاولى خلال مرحلة ما بعد الحرب لرئيس الجمهورية العربية السورية في 25 فبراير 2019؛ تزامنا مع الانتصارات التي حققها الائتلاف "الايراني الروسي السوري" ضد الجماعات الارهابية التكفيرية وترسيخ الاستقرار والهدوء نسبيا في هذا البلد.

وتجدر الاشارة ايضا، الى ان القائد الشهيد "الحاج قاسم سليماني"، بطل الجهاد والنضال ضد الارهاب التكفيري والغربي، كان قد رافق الاسد في زيارته الاولى الى الجمهورية الاسلامية الايرانية.

انتهى ** ح ع