رئيس الجمهورية : العلاقات الايرانية الاوزبكية بلغت اعلى المستويات

جاء ذلك في برقية بعثها "اية الله رئيسي" اليوم الثلاثاء الى نظيره الاوزبكي "شوكت ميرضياييف"؛ مهئنا عبرها لمناسبة الذكرى الثلاثين لانطلاق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

واعتبر رئيس الجمهورية، ان هذه الذكرى تشكل فرصة مواتية لاعادة توسيع العلاقات وتعزيز الاواصر العريقة بين طهران وطشقند.

ولفت بان الشعبين الايراني والاوزبكي تربطهما قواسم مشتركة عديدة في شتى المجالات التاريخية والثقافية والعقدية.

كما تطلع الى مضي الجانبين قدما وبرؤية ايجابية لتوفير الارضيات القانونية وسائر البنى التحتية المطلوبة لرفع العراقيل من مسار التعاون المشترك ولاسيما في المجالات التجارية والاقتصادية والسياحية.

في هذا السياق، اعتبر رئيس الجمهورية، ان تنظيم اجتماعات اللجنة المشتركة في المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية والتقنية واقامة معارض تخصصية وابرام اتفاقات تجارية وفقا لاسس المودة الشاملة وحسم وثيقة رسوم التعريفات التفضيلية وترسيخ مزيد من التعاون بين اصحاب القطاع الخاص و... والتوجه نحو التجارة الحرة، كل ذلك يسهم في تيسير الاجراءات ورفع الحواجز من مسار توسيع العلاقات بين ايران واوزبكستان.

انتهى ** ح ع

