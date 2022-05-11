قائد الثورة الاسلامية: 12 عاما من التعليم للتلامذة يشكل اكبر فرصة لمأسسة اهداف الثورة

وقال قائد الثورة الاسلامیة، صباح اليوم الاربعاء، خلال استقباله حشدا من المعلمین واصحاب الثقافة في حسینیة الامام الخمینی (رض) بطهران : لا توجد فرصة أفضل للجمهورية الإسلامية الایرانیة من فترة التعلیم المدرسي الـ 12 عاما لنقل قيم الثورة السلامیة واهدافها للجيل الجديد صانع للحضارة وإضفاء الطابع المؤسسي علی الهوية الإسلامية الإيرانية.

ووصف سماحته رسالة التربية والتعليم والمعلمين بانها كبيرة وعظيمة جدا، مشيدا بجهود المعلمين خاصة في فترة تفشي كورونا .

واكد على ضرورة تحسين قضاياهم المعيشية وقال: ان جيل الناشئة والشباب يجب تنشئته بحيث يحظى بالهوية الوطنية والاسلامية –الايرانية ويكون واثقا من نفسه ومقاوما وواعيا لافكار الامام (رض) واهداف الثورة وعالما وفاعلا.

واعتبر المعلمين بان لهم الفخر بتوجيه اجيال المستقبل واضاف: ان الهدف من اللقاء مع المعلمين هو ابراز دورهم وتثبيت وتخليد قيمة التعليم لدى الراي العام من اجل ان يفخر المعلم واسرته بعمله وان ينظر المجتمع كذلك للمعلم بعين الفخر والاعتزاز.

واضاف سماحته: ان البلاد لا ينقصها أي شيء من ناحية القانون والوثيقة والقرارات الجيدة، والمهم هو متابعة وتنفيذ هذه القرارات والقوانين بالعمل الجاد والجهادي.

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