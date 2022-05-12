وزير خارجية قطر : الدوحة تدعم الاتفاق النووي مع ايران

واشار، في تصريح لقناة الجزيرة، الى مباحثات الوفد القطري الزائر برعاية امير البلاد في طهران؛ مؤكدا انه سيركز على ترسيخ الاستقرار والدخول في حوار اقليمي.

ولفت "الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني"، الى ان مفاوضات فيينا بلغت مرحلة مصيرية؛ معلنا ان الدوحة تدعم سير التوصل الى اتفاق في هذا الخصوص.

و وصل امير قطر "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني" الى طهران، ظهر اليوم الخميس؛ حيث كان في استقباله النائب الاول لرئيس الجمهورية "محمد مخبر".

وافادت "ارنا" ان امير قطر يرافقه وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى، خلال زيارته الحالية للجمهورية الاسلامية.

وتاتي زيارة "الشيخ تميم بن حمد ال ثاني" الحالية لطهران، ردا على زيارة "اية الله رئيسي" قبل 3 اشهر الى الدوحة؛ وسيتم خلالها مناقشة العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

انتهى ** ح ع