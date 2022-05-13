الادميرال سياري: ايران لديها اليد العليا في التطورات المؤثرة بالعالم

وقال الادميرال سياري في كلمته اليوم الجمعة خلال مراسم احياء ذكرى 565 شهيدا لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية من مدينة قم: ان كل ما حققته ايران الاسلامية اليوم في مختلف المجالات والساحات مدين لدماء الشهداء.

واكد بان العدو يسعى اليوم عبر الحرب الناعمة للسيطرة على افكار جيل الشباب وبسط استعماره الجديد وقال: ان العدو ورغم بعض النجاحات التي حققها في هجمته الثقافية الا انه لم يتمكن من الانتصار في الحرب الناعمة لغاية الان.

واضاف: ان الاعداء وبعد الهزيمة في الحرب الخشنة لجأوا اليوم للهجوم على الثورة الاسلامية في اطار الحرب الاقتصادية والثقافية.

واعتبر تشكيل الزمر الارهابية والمتطرفة احدث مخططات الاعداء لدحر الثورة الاسلامية في ايران وقال: ان احد مؤشرات انتصار الثورة الاسلامية هو انه لا اثر اليوم في العالم لصدام وحماة نظام البعث الغربيين والشرقيين الا ان الثورة الاسلامية تزدهر اكثر فاكثر مما مضى.

واكد الادميرال سياري: ان ايران اليوم صامدة امام الحرب الناعمة والحرب الاقتصادية والمؤامرات الاخرى ورغم كل مخططات الاعداء الا ان امن ايران اليوم راسخ ومستديم في منطقة تواجه ازمة الامن.

انتهى ** 2342