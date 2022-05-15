الشيخ نعيم قاسم : نقبل بنتائج الانتخابات مهما كانت

جاء ذلك في تصريح لنائب الامين العام لحزب الله بعد الادلاء بصوته خلال الانتخابات النيابية اللبنانية التي انطلقت اليوم.

واضاف الشيخ قاسم : هذه الانتخابات مفصلية لانها تنقلنا من مرحلة الانهيار الى مرحلة النهضة؛ داعيا "الجميع"، للتصويت "ليكون خيارهم حاضراً وبعد الانتخابات لا يحق لاحد ان يقول عن المجلس النيابي انه لا يمثل".

وبدات بالفعل الانتخابات التشريعية اللبنانية صباح اليوم الاحد، وفتحت مراكز الاقتراع ابوابها امام الناخبين في 15 دائرة انتخابية على صعيد البلاد؛ بحسب ما ورد في تقرير لموقع شبكة المنار الالكتروني.

ويرى المراقبون وجود تفاوت في نسب الاقبال من قبل المقترعين؛ حيث تخطت لدى بعض المراكز الانتخابية الـ 30% ، وبدأت بالارتفاع نسبيا منذ الساعات الأولى مساء.

انتهى ** ح ع

