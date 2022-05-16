الانتخابات اللبنانية...لائحة الأمل والوفاء في دائرة بعلبك الهرمل تفوز بـ9 مقاعد من أصل 10

وافادت الوكالة الوطنية للاعلام في لبنان ان النتائج الأولية غير الرسمية الصادرة عن ماكينات اللوائح الانتخابية، وبنتيجة فرز 540 قلم اقتراع من أصل 590 قلما، اظهرت فوز تسعة مرشحين على لائحة الأمل والوفاء، هم النواب الحاليين: حسين الحاج حسن، وغازي زعيتر، وعلي المقداد، وإبراهيم الموسوي، وإيهاب حمادة عن المقاعد الشيعية، والمرشحين السنيين ينال صلح وملحم الحجيري، والمرشح عن مقعد الروم الملكيين الكاثوليك سامر التوم.

وسادت احتفالات الابتهاج بالفوز في بعلبك من مناصري الثنائي الوطني.

وتتواصل أعمال الفرز الرسمية في قصر عدل بعلبك، التي قد تصدر نتائجها عند ساعات الصباح الأولى.

انتهى ** 2342