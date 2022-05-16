١٦‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٤:٣٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84754471
T T
٠ Persons

سمات

الانتخابات اللبنانية...لائحة الأمل والوفاء في دائرة بعلبك الهرمل تفوز بـ9 مقاعد من أصل 10

الانتخابات اللبنانية...لائحة الأمل والوفاء في دائرة بعلبك الهرمل تفوز بـ9 مقاعد من أصل 10

طهران / 16 ايار/مايو/ارنا- أظهرت النتائج الأولية غير الرسمية الصادرة عن ماكينات اللوائح الانتخابية، وبنتيجة فرز 540 قلم اقتراع من أصل 590 قلما، فوز تسعة مرشحين على لائحة الأمل والوفاء.

وافادت الوكالة الوطنية للاعلام في لبنان ان النتائج الأولية غير الرسمية الصادرة عن ماكينات اللوائح الانتخابية، وبنتيجة فرز 540 قلم اقتراع من أصل 590 قلما، اظهرت فوز تسعة مرشحين على لائحة الأمل والوفاء، هم النواب الحاليين: حسين الحاج حسن، وغازي زعيتر، وعلي المقداد، وإبراهيم الموسوي، وإيهاب حمادة عن المقاعد الشيعية، والمرشحين السنيين ينال صلح وملحم الحجيري، والمرشح عن مقعد الروم الملكيين الكاثوليك سامر التوم.

وسادت احتفالات الابتهاج بالفوز في بعلبك من مناصري الثنائي الوطني.

وتتواصل أعمال الفرز الرسمية في قصر عدل بعلبك، التي قد تصدر نتائجها عند ساعات الصباح الأولى.

انتهى ** 2342

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha