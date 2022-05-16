طهران ودوشنبة تؤكدان على التعاون في تعزيز الاقتدار العسكري ومكافحة الارهاب

كما استعرض "اللواء باقري" و الفريق "ميرزا"، مجالات تعزيز التعاون الاقليمي بين ايران وطاجيكستان مع التركيز على الوضع الراهن في افغانستان.

الى ذلك، اكد رئيس هيئة الاركان الايرانية، ضرورة وضع التعاون الاقليمي والثنائي وتبادل الخبرات العسكرية في اطار مكافحة الارهاب، على سلم اولويات القوات المسلحة في كلا البلدين.

في المقابل، اشاد وزير دفاع طاجيكستان بمشاريع القوات المسلحة الايرانية حول التعاون بين طهران ودوشنبه في سياق مكافحة الارهاب والجرائم الممنهجة والمخدرات.

ونوه الفريق "شيرعلي ميرزا" خلال اللقاء مع اللواء باقري، الى ان اقامة المناورات العسكرية المشتركة، تاتي ضمن اولويات القوات المسلحة الطاجيكية والايرانية.

انتهى ** ح ع

