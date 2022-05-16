١٦‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٨:٠٥ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84755613
T T
٠ Persons

سمات

في ضوء مباحثات اللواء باقري مع وزير الدفاع الطاجيكي؛

طهران ودوشنبة تؤكدان على التعاون في تعزيز الاقتدار العسكري ومكافحة الارهاب

طهران ودوشنبة تؤكدان على التعاون في تعزيز الاقتدار العسكري ومكافحة الارهاب

طهران / 16 ايار / مايو / ارنا – التقى رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية "اللواء محمد باقري" اليوم الاثنين في دوشنبه، مع وزير الدفاع الطاجيكي "الفريق شير علي ميرزا"؛ وتباحث الجانبان حول سبل توسيع التعاون في مجال مكافحة الارهاب وتامين الحدود واقامة مناورات مشتركة وتطوير الاجهزة العسكرية للبلدين.

كما استعرض "اللواء باقري" و الفريق "ميرزا"، مجالات تعزيز التعاون الاقليمي بين ايران وطاجيكستان مع التركيز على الوضع الراهن في افغانستان.

الى ذلك، اكد رئيس هيئة الاركان الايرانية، ضرورة وضع التعاون الاقليمي والثنائي وتبادل الخبرات العسكرية في اطار مكافحة الارهاب، على سلم اولويات القوات المسلحة في كلا البلدين.

في المقابل، اشاد وزير دفاع طاجيكستان بمشاريع القوات المسلحة الايرانية حول التعاون بين طهران ودوشنبه في سياق مكافحة الارهاب والجرائم الممنهجة والمخدرات.

ونوه الفريق "شيرعلي ميرزا" خلال اللقاء مع اللواء باقري، الى ان اقامة المناورات العسكرية المشتركة، تاتي ضمن اولويات القوات المسلحة الطاجيكية والايرانية.

انتهى ** ح ع   
 

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha