تبريز وأنقرة تتعاونان في مجال التبادل السياحي

واشار أحمد حمزة زاده في تصریح خاص لمراسل وكالة (إرنا) اليوم الثلاثاء، إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها مدير إحدى شركات السياحة التابعة للقطاع الخاص ذات السمعة الطيبة في تركيا ، إلی محافظة آذربايجان الشرقية مضیفا جرى خلال اجتماعنا مع المدیر، استعراض البرامج والمشاریع السياحية المشتركة بين تركيا وإيران ومنها تبادل الوفود والقوافل السياحية بين مدينتي تبريز وأنقرة.

ولفت إلى العلاقات الثقافية والتاريخية والأخوية بين الجمهورية الاسلامیة الایرانیة وتركيا قائلا ان ضرورة تقديم المدن الإيرانية، ومنها تبريز، إلى الشعب التركي، کان من المطالب التي قدمها الجانب الترکي في الاجتماع.

واضاف من المقرر أن تبيع وكالات السفر والفنادق التركية المصنوعات اليدوية الایرانیة لتقديم الأعمال الفنية لایران الی الشعب الترکي.

وقال :تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لمراجعة المسارات السياحية التي اقترحها الوفد التركي. وقال: ان مدن تبريز وأردبيل ومشهد وطهران من بين الوجهات الرئيسية التي اقترحها الوفد لتواجد السياح الأتراك في إيران.

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