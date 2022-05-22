النجم الايراني مهدي طارمي يقود بورتو للتتويج بكأس البرتغال

وسجل النجم الدولي الإيراني مهدي طارمي، أول هدف للفريق الفائز في الدقيقة 22 من ركلة جزاء، ثم عزز البرازيلي فيتينيا تقدم بطل البرتغال بهدف آخر بعد الاستراحة بسبع دقائق، وفي الدقيقة 73 قلص تونديلا الفارق، قبل أن يعود طارمي ليحرز الهدف الثاني له والثالث لفريقه بعد دقيقة واحدة فقط.

وبعد هذا التتويج، اضاف بورتو اللقب الـ18 له في البطولة متجاوزا رقم سبورتينغ لشبونة في المركز الثاني، لكنه يبقى على بعد 8 ألقاب من بنفيكا صاحب الصدارة.

وهذه هي المرة التاسعة في تاريخ بورتو، التي يجمع فيها بين ثنائية الدوري والكأس، بعد أن حصد لقب الدوري المحلي هذا الموسم، للمرة الـ30 في تاريخه.

يذكر ان طارمي كان له ايضا دور كبير فی تتویج بورتو بلقب الدوري بتسجيله 21 هدفا حل بها في المركز الثاني في قائمة الهدافين.

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