رئيسي يوجه باتخاذ اجراءات عاجلة لاغاثة المنكوبين اثر انهيار متروبول

وافادت "ارنا"، ان "اية الله رئيسي" الذي يجري زيارة لسلطنة عمان حاليا، اتصل هاتفي، عقب وقوع الحادث، مع النائب الاول لرئيس الجمهورية "محمد مخبر" ومحافظ خوزستان واطلع على اخر المستجدات حول حادث انهيار المبنى في ابادان؛ موجها بتحشيد الطاقات كافة من اجل اغاثة المنكوبين والمتضررين وانتشال الناجين من تحت الانقاض.

كما اوعز بايفاد قوات اغاثية تابعة لهيئة الدفاع المدني من العاصمة طهران، فورا الى محافظة خوزستان للتعاون مع سائر الفرق المنتشرة هناك.

و افادت ارنا، ان حادث انهيار في اجزاء من مبنى "متروبول" الكبير الواقع في شارع أميري بمدينة آبادان، اليوم، اسفر عن عن سقوط 5 قتلى و27 جريحاً وأضرار طالت عددا من السيارات.

وبحسب شهود عيان، ان شدة الحادث كانت كبيرة لدرجة أنها تسببت باهتزاز الأبنية المجاورة.

وفور تبلغ خبر الانهيار، توجهت سيارات الإسعاف ورجال الإطفاء والدفاع المدني الى مكان الحادث وباشروا في انقاذ المصابين من تحت الانقاض واخلاء المباني المجاورة.

انتهى ** ح ع

