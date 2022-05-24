وزير الداخلية الايراني: قتلى حادث انهيار مبنى "متروبل" في آبادان بلغ 14 شخصا

جاء ذلك في تصريح ادلى به وزير الداخلية خلال تفقده أمس الثلاثاء منطقة انهيار مبنى متروبل في مدينة آبادان بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران.

واكد بانه فور تبلغ نبأ وقوع الانهيار، باشر جميع المسؤولين المعنيين مهامهم وسخّروا كلّ الطاقات للبحث عن الناجين، والبدء في عملية ازالة الانقاض.

وقال وزير الداخلية انه تم اليوم (الثلاثاء) انتشال جثث 4 افراد من تحت الانقاض ليبلغ عدد القتلى 14 شخصا لغاية الان.

ولفت وزير الداخلية، الى ان الجهود المبذولة افضت الى انقاذ 32 شخصا من تحت الانقاض لحد الآن؛ مشيرا الى ان عمليات العثور على الناجين لاتزال مستمرة من قبل فرق الانقاذ المنتشرة في موقع المبنى وقال: ان 29 شخصا من الناجين قد غادروا المستشفى فيما لايزال الثلاثة الاخرون يتابعون معالجتهم فيها.

واضاف: ان فرق الاغاثة والانقاذ تسعى للدخول الى الطابق تحت الارضي نظرا لاحتمال وجود بعض الافراد فيه عالقين تحت الانقاض.

انتهى ** 2342