شمخاني سيشارك في اجتماع الحوار الأمني الإقليمي بطاجيكستان

وسيحضر الاجتماع أمناء وممثلو الأمن القومي من إيران وروسيا والصين والهند وطاجيكستان وأوزبكستان وقيرغيزستان وتركمانستان وكازاخستان لمناقشة التطورات في أفغانستان.

وعلى هامش هذا الاجتماع سيلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني مع بعض نظرائه كلا على انفراد لبحث القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وتم ارساْء اسس سلسلة اجتماعات الحوار الأمني ​​الإقليمي عام 2018 بمبادرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهي استضافت الاجتماعَين الأول والثاني في طهران واستضافت الهند الاجتماع الثالث في نيودلهي.

انتهى** 1453