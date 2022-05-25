٢٥‏/٠٥‏/٢٠٢٢, ٢:١٢ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84767019
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شمخاني سيشارك في اجتماع الحوار الأمني الإقليمي بطاجيكستان

شمخاني سيشارك في اجتماع الحوار الأمني الإقليمي بطاجيكستان

طهران / 25 ايار/مايو/ارنا -سيشارك ممثل قائد الثورة الاسلامية امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني الأدميرال علي شمخاني في الدورة الرابعة لاجتماع الحوار الأمني الإقليمي المقرر عقده الجمعة 27 مايو الجاري في العاصمة الطاجيكية دوشنبه.

وسيحضر الاجتماع أمناء وممثلو الأمن القومي من إيران وروسيا والصين والهند وطاجيكستان وأوزبكستان وقيرغيزستان وتركمانستان وكازاخستان لمناقشة التطورات في أفغانستان.

وعلى هامش هذا الاجتماع سيلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني مع بعض نظرائه كلا على انفراد لبحث القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.

وتم ارساْء اسس سلسلة اجتماعات الحوار الأمني ​​الإقليمي عام 2018  بمبادرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهي استضافت الاجتماعَين الأول والثاني في طهران واستضافت الهند الاجتماع الثالث في نيودلهي.

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