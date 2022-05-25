العميد قاآني : الكيان الصهيوني لم يعد يجرؤ على إطلاق رصاصة واحدة صوب حزب الله

وخلال كلمته بمراسم احياء ذكرى تحرير مدينة خرمشهر (جنوب غرب) و"شهداء جامعة الامام الحسين (ع)"، اضاف العميد قااني انه "كلما تعرض أحد المنتسبين لحزب الله البطل الى حادث فإنه قام بالرد.. و(على سبيل المثال) عندما أعلن حزب الله لبنان بأنّه سينتقم لأحد ابنائه الذين استشهدوا في سوريا، هرب جنود الاحتلال ولم يبق صهيوني واحد يرتدي الزي العسكري في الساحة".

واكد على ان ثقافة تحرير خرمشهر، شكلت انطلاقة لتاسيس "حزب الله"لبنان، وهي التي كبدت الصهاينة الهزيمة في جنوب لبنان؛ لافتا في السياق الى مواجهة حزب الله للصهاينة وهروبهم من لبنان عام 2000،

واستطرد : خلال العام 2000 وبعد الجريمة التي ارتكبها الصهاينة في عام 1982، لقد استطاع ابناء مدرسة الامام الخميني (رض) عبر التاسي بثقافة فتح خرمشهر ورغم امتلاكهم ابسط المعدات، ان يفرضوا الهزيمة على الكيان الصهيوني المدجج بأحدث الاسلحة في 25 أيار/مايو 2000 وارغموه على الفرار من جنوب لبنان وليس الانسحاب.

وصرح قائد فيلق القدس : ان تحرير خرمشهر شكل امرا في غاية العظمة؛ مؤكدا على ان عظمة هذا الانتصار لا تنحصر في تحرير الارض فحسب وانما شكلت انجازا مبهرا على صعيد العالم اجمع.

وعلى صعيد اخر، اعرب القيادي في محور المقاومة عن انتقاده للدول التي تعول على الامريكان في حل مشاكلها؛ مبينا انها تتجاهل الظروف السيئة التي تعيشها من جراء التعاطي مع امريكا والكيان الصهيوني.

وختم العميد قااني بالقول : لكن الجمهورية الاسلامية الايرانية، في الطرف الاخر ورغم كافة الضغوط التي تمر بها اليوم، لكنها قاومت أميركا ودافعت عن كرامتها وقد اصبحت انموذجا يحتذى به من العزة لسائر الدول.

انتهى ** ح ع

