منتدى دافوس فرصة مغتنمة لشرح الطاقات الاقتصادية في البلاد

واضاف : انني ساقدم خلال هذا الاجتماع شرحا حول الامكانيات والفرص المتوفرة في الجمهورية الاسلامية.

ولفت وزير الخارجية، بان الفرص متاحة على هامش المنتدى، لاجراء عدد من اللقاءات الثنائية والتي تصب في سير تطوير شامل للعلاقات بين ايران وسائر الدول.

واستطرد : انني ساشارك غدا الخميس ايضا، في اعمال اللوحة المخصصة للقضايا السياسية والاقتصادية والثقافية (ضمن مؤتمر دافوس).

وصرح امير عبداللهيان، انه نظرا للاولويات المحددة على صعيد السياسة الخارجية للحكومة الايرانية وتركيزها على القضايا الاقتصادية والتجارية، انني ساقدم خلال المؤتمر شرحا حول مواقف الجمهورية الاسلامية والفرص التي تقدمها في هذا الخصوص.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، غادر البلاد صباح اليوم الاربعاء متوجها إلى سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي.

وحسب توقيته التقليدي، يعقد المنتدى سنويا في منتصف كانون الثاني/ يناير، لكن تم تأجيله هذا العام بسبب جائحة كورونا .

وانطلقت أشغال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الاثنين 23 مايو/ أيار 2022، وتصدرت الحرب في أوكرانيا جدول أعماله، إضافة إلى الوضعين المالي والغذائي وتأثيرهما على النمو العالمي.

انتهى ** ح ع

