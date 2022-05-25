مخبر : تطوير العلاقات مع موسكو على سلم الاولويات في طهران

جاء ذلك خلال اللقاء (اليوم الاربعاء) بين النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية مع نائب رئيس الوزراء الروسي "الكساندر نوفاك"، الذي يقود وفد بلاده الى اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في طهران.

واكد "مخبر" على وضع الاهداف المشتركة لتنمية العلاقات الثنائية؛ داعيا اعضاء اللجنة الاقتصادية الايرانية الروسية، الى متابعة هذه الاهداف بجدية.

كما لفت الى ضرورة تفعيل الطاقات الكامنة والبنى التحتية المتوفرة في كلا البلدين؛ مبينا ان ذلك سيحقق طفرة على صعيد العلاقات الثنائية.

يتبع ...** ح ع