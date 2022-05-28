وزير باكستاني: هدفنا المشترك مع ايران هو مواجهة أعداء الوحدة بين المسلمين

والتقی مساعد رئيس قسم العلاقات الثقافية الدولية في منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية، "حسين روزبه"، الیوم السبت، وزير الشؤون الدينية والوئام بين الأديان في باكستان، "المفتي عبد الشكور سردار خان" بالعاصمة الباکستانیة اسلام اباد.

واعتبر" روزبه" خلال اللقاء ، ایلاء الاهتمام بتعزيز العلاقات مع الجيران من مبادئ السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الایرانیة، قائلا: من هذا المنطلق تحظی باكستان بمكانة خاصة في العلاقات الثقافية الإيرانية.

واضاف أن القواسم المشتركة الدينية والجغرافية والشعبية والتاريخية بين البلدين مهمة لاستمرار التفاعلات الثنائية.

وأشار إلى الفتاوى والتوجيهات الحكيمة لقائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي فيما يتعلق بضرورة احترام مقدسات جميع الأديان، مؤکدا ان إيران تولي اهتماماً خاصاً بوحدة المذاهب الإسلامية وتحترم جميع الاديان والاقليات والمذاهب.

وشدد على ضرورة توسيع التعاون الثنائي مع باكستان في مختلف المجالات الدينية، بما في ذلك إقامة المناسبات الدينية بهدف التقريب بين المذاهب الاسلامية.

من جانبه، اشاد وزير الشؤون الدينية والوئام بين الأديان في باكستان، بدور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدفاع عن القيم الإسلامية ومتابعة القضايا المهمة للدول الإسلامية، ومنها فلسطين، مؤکدا على تعزيز العلاقات بين البلدين، خاصة في المجالين الديني والثقافي.

وأضاف ان الدفاع عن الإسلام وحقوق المسلمين ومواجهة المؤامرات ضد وحدة المسلمين یعتبر من الأهداف المشتركة لطهران وإسلام آباد.

وأعرب عن ارتياحه لزيارة الوفد الايراني إلى إسلام آباد برئاسة " حسين روزبه" ، واصفا القواسم العرقية المشتركة بين البلدين الشقيقين ، بأنها عامل في توطید العلاقات بين البلدين.

وشدد على ضرورة زيادة العلاقات بين البلدين في المجالات الثقافي والبحث الديني وخاصة تبادل وفود من النخب الدينية وعلماء المذاهب الإسلامية بین البلدین.

ووصف دور البلدین في تعزيز وحدة العالم الإسلامي والنضال من أجل حقوق الشعوب الإسلامية، وخاصة الدفاع عن تطلعات الشعب الفلسطيني والمواجهة المشتركة ضد مؤامرات الکیان الصهيوني، بأنه مهم.

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