عشرات الإصابات بمواجهات مع الاحتلال ومستوطنيه في الضفة والقدس

واورد المركز الفلسطيني للاعلام عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقم الجمعية تعاملت مع 30 إصابة في كفر قدوم بقلقيلية وحوارة بنابلس.



وأشار إلى أن المواجهات في كفر قدوم أسفرت عن 4 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و19 بالغاز، و5 أخرى، في حين أصيب شابان في حوارة أحدهما بعيار معدني في رأسه، والآخر أصيب بشظية.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس: إن مستوطني "يتسهار" هاجموا أطراف بلدة حوارة قرب منطقة الخلة ومنتزه الكنتري.



وأضاف أن مواجهات دارت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي كانت تحرس المستوطنين، ما أدى إلى إصابة شاب على الأقل بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في رأسه، والعشرات بحالات اختناق.



وفي السياق، اندلعت مواجهات متفرقة، مساء السبت، في عدد من المناطق بمدينة القدس المحتلة، واعتقلت خلالها قوات الاحتلال شابا وفتاة عقب الاعتداء عليهما والتنكيل بهما.



وأفادت مصادر مقدسية أن مجموعة من الشبان تصدوا لاعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على المحال التجارية في شارع الواد بالبلدة القديمة لمدينة القدس.



واعتقلت قوات الاحتلال الشاب إبراهيم غيث والفتاة آلاء الخلفاوي، بعد التنكيل بهما والاعتداء عليهما بوحشية، بباب العامود في البلدة القديمة، والذي شهد استنفارا مكثفا لقوات الاحتلال.



*مسيرات استفزازية للمستوطنين

واقتحم عشرات المستوطنين، مساء السبت، منطقة باب العمود بالقدس المحتلة، في مسيرة استفزازية تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت مصادر محلية أن المستوطنين أدوا رقصات استفزازية وطقوسًا تلمودية، ورفعوا علم كيان الاحتلال، مشيرةً إلى أن المسيرة اقتحمت شوارع البلدة القديمة، وصولاً إلى حائط البراق، وتخللها هتافات عنصرية في منطقة باب القطانين.



وأشارت إلى أن شرطة الاحتلال أبعدت المصلين في المسجد الأقصى المبارك عن تجمع المستوطنين الاستفزازي عند "باب القطانين".



وكان المستوطنون نفذوا -اليوم- عدة مسيرات استفزازية، تخللتها اعتقالات واعتداءات على المقدسيين، عشية "مسيرة الأعلام" التهويدية التي تنظم غدًا في ذكرى احتلال شرقيّ القدس.



وانطلقت أولى المسيرات الاستفزازية صباح السبت، حيث أدى عشرات المستوطنين طقوسًا تلمودية ورقصات استفزازية في منطقة باب الأسباط، تحت حماية شرطة الاحتلال.



وذكرت المصادر المقدسية أن المستوطنين حاولوا استفزاز الأهالي في البلدة القديمة؛ ما أدى لاندلاع مواجهات بينهم، وفي أعقاب ذلك، استنفرت قوات الاحتلال عناصرها بكثافة داخل البلدة.



*اقتحام مصلى باب الرحمة

وفي سياق متصل، اقتحم عدد من أفراد قوات الاحتلال مصلى باب الرحمة الواقع في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك.



واندلعت مواجهات أخرى بين الشبان الفلسطينيين والمستوطنين في باب السلسلة بالبلدة القديمة في القدس المحتلة.



وتصدى أهالي بلدة سلوان -الحامية الجنوبية للمسجد الأقصى- لاعتداءات المستوطنين على البلدة، واندلعت على إثرها مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال ومستوطنيه.



ويواصل المستوطنون تنفيذ أعمال استفزازية بمدينة القدس المحتلة، قبيل مسيرة الأعلام المزمعة الأحد، وسط دعوات فلسطينية متصاعدة للحشد بشكل غير مسبوق في الأقصى، لإحباط المخططات التهويدية والاستيطانية.



ومنذ أيام، يسعى المستوطنون إلى رفع علم الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء البلدة القديمة، وسط محاولات من شبان فلسطينيين لإزالتها وتمزيقها.



ويشار إلى أن جماعات "الهيكل" المزعوم دعت إلى اقتحام جماعي للمسجد الأقصى؛ احتفالًا بذكرى احتلال شرقي القدس، ورفع الأعلام في باحاته، وأداء طقوسهم التلمودية، الأحد (29 أيار/مايو الجاري).



ودعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الفلسطينيين في مدينة القدس والضفة الغربية، والأراضي المحتلة عام 48، إلى النَّفير العام الأحد، وشدّ الرّحال والرّباط والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك؛ دفاعاً عن القدس والأقصى.

انتهى ** 2342