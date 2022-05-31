الضفة الغربية تشتعل بالمواجهات مع قوات الاحتلال... إصابة 22 اسرائيليا

و في التقرير الدوري لأعمال المقاومة بالضفة، رصد مركز معلومات فلسطين "معطى" (235) عملًا مقاومًا كان معظمها في جنين والخليل ونابلس وبيت لحم. وكذالك 12 عملية إطلاق نار واشتباكا مسلحا مع قوات الاحتلال خلال اليومين الماضيين، أدت إلى إصابة 22 إسرائيليًّا بجراح مختلفة.

واشتعلت محافظات الضفة بالمواجهات مع قوات الاحتلال، وبلغ عدد عمليات إلقاء العبوات الناسفة (39) عملية، و(24) عملية إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، أدت إلى إحراق مركبات للمستوطنين.

ووفق التقرير، بلغت عمليات التصدي من المقاومين والشبان لقوات الاحتلال ولاعتداءات المستوطنين في مختلف مدن الضفة (24) عملية.

كما وبلغت عمليات إلقاء حجارة والمواجهة بأشكال متعددة 106 عمليات، في حين نظِّمت 25 مظاهرة ومسيرة شعبية منددة بجرائم الاحتلال. وشهدت عدة نقاط في الضفة الغربية مواجهات مع قوات الاحتلال بالتزامن مع استمرار اعتداءات المستوطنين في القدس المحتلة واقتحام المسجد الأقصى.

واقتحم أكثر من 2626 مستوطنا باحات الأقصى، أمس الأحد، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية، ورفعوا أعلام الاحتلال داخل ساحاته بحماية قوات الاحتلال التي اعتدت على المرابطين، واعتقلت عددًا منهم.

وأشادت حركة "حماس" بالمرابطين وتصدّيهم لاقتحامات المستوطنين، داعية إلى مواصلة النفير والحشد والزحف طوال هذا اليوم؛ انتصاراً للقدس والأقصى، وتأكيداً على عروبة القدس وإسلامية المسجد.

و"مسيرة الأعلام الإسرائيلية" نظّمها المستوطنون في سياق ما يسميه الاحتلال "يوم القدس" من باب العمود وأزقة القدس القديمة المحتلة وصولاً إلى باحة "حائط البراق" رفعت خلالها أعلام "إسرائيل" وشعارات عنصرية بحق الفلسطينيين ودعوات إلى هدم المسجد الأقصى وبناء ما يسمى "الهيكل الثالث" خلال المسيرة اعتدى المشاركون على المقدسيين وخرّبوا ممتلكاتهم.

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