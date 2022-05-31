دراسة مجالات التعاون بين العراق ومحافظة قم الايرانية

وفي ختام زيارة الوفد العراقي الذي تفقد الامكانيات والطاقات الاقتصادية لمحافظة قم، قال رئيس غرفة التجارة في المحافظة ابوالفضل خاكي لمراسل وكالة "ارنا" الثلاثاء: ان الوفد التجاري العراقي قام خلال الزيارة بتفقد معرض قم المقام في مدينة "شكوهية" الصناعية والذي يمثل طاقات المحافظة الصناعية والانتاجية.

واوضح بان الوفد تفقد ايضا عددا من الوحدات الانتاجية والمصانع في مدينة "شكوهية" الصناعية واضاف: هنالك في الوقت الحاضر اكثر من 1000 وحدة صناعية وانتاجية في مدينة "شكوهية" الصناعية.

واشار خاكي الى ان الوفد العراقي تفقد ايضا المعرض الدولي ومعرض الادوات المنزلية وقال: انه في ختام الزيارة تم خلال اجتماع ثنائي التعريف بمنتوجات المحافظة فضلا عن دراسة مجالات الصادرات والاستثمارات المشتركة.

وضم الوفد العراقي تجارا وناشطين اقتصاديين من محافظات بغداد والبصرة والديوانية.

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