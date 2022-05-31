إصابة 4 جنود إسرائيليين خلال مواجهات في حي سلوان بالقدس

وافاد موقع "فلسطن اليوم" ان مجموعة من المستوطنين اقتحمت حي وادي الربابة في بلدة سلوان، وهاجمت الأهالي واعتدت عليهم بالضرب والشتم، وحطمت مركباتهم، بحماية قوات الاحتلال.



وأعلن الهلال الأحمر بالقدس أنه تعامل مع 3 إصابات باعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في حي وادي الربابة.



وأوضحت مصادر مقدسية أن المواطن رياض سمرين وزوجته ونجليهما ليث وخضر، أصيبوا باعتداءات المستوطنين.



وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام تجاه الأهالي في البلدة، واعتقلت كلاً من عبد سمرين وعدنان أبو سنينة واقتادتهما للتحقيق.



واندلعت مواجهات إثر اعتداءات المستوطنين على المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم في سلوان، أصيب على إثرها 4 من جنود الاحتلال.



وناشد سكان حي وادي الربابة في البلدة بضرورة تواجد المقدسيين في المكان، لإسنادهم والتصدي لاعتداءات وهجوم المستوطنين عليهم.



وشهدت الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة ارتفاعًا ملحوظًا في أعمال المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي خلال اليومين المتزامنين مع "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية، أدت إلى إصابة (22) إسرائيليًا بجراح مختلفة.



ودعت الناشطة وفاء جرار، والمرشحة عن قائمة "القدس موعدنا"، "شعبنا الفلسطيني لمزيد من الحشد والرباط في الأقصى، لحمايته من تمادي المستوطنين بتدنيس مقدساتنا، ومن خطط الاحتلال بتقسيمه زمانيًا ومكانيًا".



وقالت جرار إن ما شهدناه خلال اليومين الماضيين من مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي على أغلب نقاط التماس في الضفة الغربية والمسيرات التي جابت مدنها رفضًا لمسيرة المستوطنين في القدس، يؤكد على أن القدس قضية كل مسلم وكل فلسطيني بالدرجة الأولى.

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