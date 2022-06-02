ايران وجورجيا تؤكدان على التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وجاء هذا اللقاء بين خوانساري الذي يزور جنيف بمعية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عيسى زارع بور للمشاركة في المؤتمر العالمي لمجتمع المعلومات (WSIS) 2202 وبين مساعد وزير الاقتصاد الرقمي والابداع والتطوير الجورجي.

وبعد البحث وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، قرر الجانبان احياء مذكرة تفاهم موقعة بين البلدين في العام 2017 وتشكيل فريق عمل لتبادل الراي واستئناف المحادثات من اجل تمهيد السبيل لتعميق التعاون بين البلدين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما تباحث الجانبان خلال اللقاء حول تطوير التعاون في قضايا مثل البيانات المفتوحة (Open data)، والنافذة الواحدة للخدمات والشفافية.

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