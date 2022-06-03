الوزير اوجي: عودة النفط الايراني ستساعد في استقرار وتوازن الاسواق العالمية

وقال اوجي في تصريح له الخميس في ختام الاجتماع الـ 29 لـ "اوبك بلس": ان "اوبك بلس" قرر اليوم زيادة انتاجه بمقدار 648 الف برميل لشهري تموز/يوليو وآب/اغسطس 2022 . في ضوء تقرير اللجنة الفنية والتقييمات الحاصلة فقد كانت جميع الدول الاعضاء في "اوبك بلس" متفقة في الراي حول هذا القرار. بطبيعة الحال ستواصل "اوبك بلس" رصدها ومراقبتها المستمرة والمنتظمة لتطورات السوق واتخاذ اي خطوة ضرورية لحفظ الاستقرار السائد في السوق النفطية.

واوضح بان احدث الاحصائيات والتقارير الصادرة تشير الى التزام دول "اوبك بلس" بالحصص المحددة بمستوى غير مسبوق بلغ 220 بالمائة خلال شهر نيسان/ابريل وقال: ان السبب الاساس في هذا المستوى من الالتزام هو عدم انتاج الكمية المتعهد بها من قبل بعض الدول.

وصرح بان السوق العالمية تتحرك نحو التوازن والاستقرار رغم بعض الهواجس من تداعيات التوترات الجيوسياسية على النمو الاقتصادي العالمي والاضرار المحتملة على الطلب، واضاف: بطبيعة الحال هنالك هواجس قائمة حول انخفاض المعروض من النفط خلال الاشهر القادمة.

واضاف اوجي: لقد تم التاكيد خلال اجتماع اليوم بان دول "اوبك بلس" تراقب بدقة ظروف اسواق النفط العالمي والتوازن بين العرض والطلب وان الاستعداد متوفر لاتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة بسرعة من قبل "اوبك بلس" حسب مقتضيات وظروف السوق النفطية.

وقال وزير النفط: انني اعتقد وارى لزاما ان اؤكد مرة اخرى بان اوضاع السوق العالمية هي بحيث تلبي عودة النفط الايراني بصورة محلوظة حاجة الزبائن وان تشكل عاملا للتوازن والاستقرار في الاسواق العالمية خاصة اننا ومع اقتراب فصل الصيف وبدء الرحلات في اوروبا واميركا سنشهد زيادة الطلب العالمي على النفط والمشتقات النفطية.

وتابع اوجي: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اكدت على هذه المسالة دوما وهي انه بغية توفير امن العرض لاجل مصلحة المستهلكين ينبغي تجنيب اسواق الطاقة الدولية والاقتصاد العالمي تسييس قضية الطاقة وفرض اجراءات الحظر الظالمة على المنتجين ذلك لان اختلال امن الطاقة واشتداد تذبذبات السوق عبارة عن لعبة خاسرة لجميع اللاعبين في هذه الساحة.

وكان وزير النفط الايراني قد توجه الى العاصمة الاذربيجانية باكو اول امس الاربعاء للمشاركة في ملتقى اسبوع الطاقة الدولي واجراء محادثات مع المشاركين فيه، وحضر في مقر السفارة الايرانية حيث شارك عن طريق الفيديو كونفرانس في اجتماع "اوبك بلس".

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