السيد صفي الدين: من يمنع اللبنانيين من الوصول الى ثرواتهم النفطية والغازية هي الولايات المتحدة 

موقف السيد صفي الدين جاء خلال ذكرى مرور أسبوع على رحيل فقيد الجهاد والمقاومة الحاج حسن ابراهيم فقيه باحتفال اقيم في بلدته انصارية في منطقة الزهراني بالجنوب، حضره رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج محمد رعد وفعاليات سياسية وحزبية واجتماعية ولفيف من العلماء وحشد من ابناء المنطقة والجنوب.

ورأى السيد صفي الدين أن التدخل الأميركي هو من اهم الاسباب لمنع خروج لبنان من أزمته، وأن الذي يساعده على ذلك بعض اللبنانيين الحمقى والاغبياء والمتعاملين.

واعتبر السيد صفي الدين أن الاداء السياسي الخاطئ والفساد المتحكم على مدى عقود ماضية حتى اليوم هو الذي اوصل لبنان الى ما وصلنا اليه من نتائج كارثية على المستوى المعيشي والمالي والاقتصادي، وأن الأميركي مع من يشغلهم في لبنان وبعض الدول في المنطقة الخليجية عملوا جاهدين من اجل أن يحملوا هذه المصائب والكوارث الى حزب الله، مضيفًا أن ما فعلوه هو تشديد الحصار والعقوبات، وما نواجهه هو حلقة خاصة من حلقات الاستهداف لهذه المقاومة الذي لم يتوقف منذ الثمانينات وحتى يومنا هذا.

واشار الى أنه على الرغم من كل هذه الاستهدافات والحروب المختلفة والمتعددة على المقاومة لم يتمكنوا من تحقيق اهدافهم ومن تضييق الحصار على المقاومة وخنقها كما كانوا يتوقعون ولم يبق امامهم سوى الذي نراه اليوم.



وجدد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الدعوة الى التلاقي والحوار لانقاذ لبنان من ازماته، معتبرًا أننا قادرون على ذلك وأن لبنان القوي بمقاومته ليس سواه من يستطيع أن يستخرج النفط والغاز حتى لو رفض الأميركي.

انتهى ** 2342