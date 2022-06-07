٠٧‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ١١:٢٢ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84780821
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ايران وطاجيكستان تؤكدان على تفعيل القطاعات الخاصة لتطوير العلاقات

ايران وطاجيكستان تؤكدان على تفعيل القطاعات الخاصة لتطوير العلاقات

طهران / 7 حزيران/يونيو/ارنا- اكد وزير الطاقة الايراني علي اكبر محرابيان ووزير الخارجية الطاجيكي سراج الدين مهرالدين على تفعيل القطاعات الخاصة لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وخلال اللقاء الذي جرى الثلاثاء بين الجانبين في العاصمة الطاجيكية دوشنبة اعلن وزير الطاقة رئيس الجانب الايراني للجنة الاقتصادية الايرانية الطاجيكية المشتركة علي اكبر محرابيان استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية للتعاون مع طاجيكستان في مجال التكنولوجيا الحديثة. 

وفي اللقاء اكد الجانبان على الانعقاد الناجح للمؤتمر الدولي للمياه من اجل التنمية المستديمة بمشاركة اكثر من 100 دولة ومنظمة دولية، وشددا على اعتبار التوافقات الحاصلة في زيارة الرئيس الطاجيكي الى طهران اساسا لتمية العلاقات التجارية بين البلدين.  

كما اكد محرابيان ومهرالدين على ضرورة تفعيل القطاعات الايرانية الطاجيكية الخاصة كمحرك لتطوير العلاقات.

ووصف وزير الطاقة الايراني بالمهم مفهوم القرابة بين شعبي البلدين والذي جرى التاكيد عليه خلال استقبال قائد الثورة الاسلامية للرئيس الطاجيكي، واكدا على الاستفادة المثلى في مختلف المجالات من طاقات اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين. 
انتهى ** 2342

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