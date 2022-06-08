الامام الخامنئي : الكيان الصهيوني يستغل الدول المطبعة معه

وافادت ارنا، ان قائد الثورة ادلى بهذا التصريح خلال استقبال سماحته صباح اليوم الاربعاء جمعا من المسؤولين والقائمين على شؤون الحج والزيارة في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واعتبر، "فريضة الحج" بانها العمود الفقري للحياة البشرية لكونها تتضمن العديد من الرسائل والمواعض الاساسية التي تتعلق بمختلف الجوانب والابعاد المجتمعية والانسانية.

وشدد الامام الخامنئي، قائلا : ان تأمين سلامة وامن (زوار الديار المقدسة) كافة ولاسيما الحجاج الايرانيين، يشكل مطلبا جديا للجمهورية الاسلامية الايرانية من الدولة المستضيفة.

يتبع ...** ح ع