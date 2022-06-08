٠٨‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٢:٥٥ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84781713
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الامام الخامنئي : الكيان الصهيوني يستغل الدول المطبعة معه

الامام الخامنئي : الكيان الصهيوني يستغل الدول المطبعة معه

طهران / 8 حزيران / يونيو / ارنا-اكد قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد علي خامنئي"، على الانظمة التي انحازت صوب تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، وذلك خلافا لإرادة شعوبها بل تنفيذا لرغبة امريكا، ان تعي بان هذه اللقاءات لن تحقق اي نتيجة سوى استثمار تلك الانظمة من قبل الكيان المحتل.

وافادت ارنا، ان قائد الثورة ادلى بهذا التصريح خلال  استقبال سماحته صباح اليوم الاربعاء جمعا من المسؤولين والقائمين على شؤون الحج والزيارة في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واعتبر، "فريضة الحج" بانها العمود الفقري للحياة البشرية لكونها تتضمن العديد من الرسائل والمواعض الاساسية التي تتعلق بمختلف الجوانب والابعاد المجتمعية والانسانية.

وشدد الامام الخامنئي، قائلا : ان تأمين سلامة وامن (زوار الديار المقدسة) كافة  ولاسيما الحجاج الايرانيين، يشكل مطلبا جديا للجمهورية الاسلامية الايرانية من الدولة المستضيفة.

يتبع ...** ح ع   

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