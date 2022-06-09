مشاركة واسعة للمنتجات الثقافية‌ الايرانية‌ في المهرجان الدولي للاطفال في العراق

في أجواء ثقافية وترفيهية مميزة، انطلقت في العاصمة العراقية بغداد، فعاليات مهرجان الطفل العراقي الدولي الاول، الذي تحتضنه أرض معرض بغداد الدولي.

هذه التجربة الأولى من نوعها، شهدت حضوراً لافتاً للأطفال والناشئة العراقيين، الذين وجدوا في أرجاء المهرجان، متنفساً ترفيهياً، ومساحة تساعدهم على إبراز مهاراتهم الفنية، وتنمية قدراتهم العقلية ومواهبهم الإبداعية.

في هذا المعرض الذي يستمر حتى يوم الاثنين المقبل ، كان للشرکات الایرانیة الناشطة في مجال انتاج الاعمال الفنية والثقافية حضور كبير وفعال ومن المقرر أن یشارك العديد من المؤسسات الثقافية الإيرانية الأخرى في الأيام المقبلة بهذا الحدث الثقافي الرائع في بغداد.

ومن أهم الأعمال الثقافية التي قدمتها إيران لجمهور الأطفال والمراهقين بالمعرض یمکن اشارة الی ثلاث ألعاب وهی لعبة "سفير الحب" حول مسلم بن عقيل (ع) ومغامرات رحلته الی مدينة الكوفة " و لعبة "مختار ، فصل الثورة" حول الثورة التي قام بها المختار الثقفي طلباً للثأر بدم شهداء كربلاء، و اللعبة الكبرى لقائد المقاومة وهي معركة آمرلي التي تتناول دور قائد الشهيد الحاج قاسم سليماني في تحرير هذه المدينة العراقية من احتلال تنظیم داعش الارهابي.

ویعتبر عرض نظارات الواقع الافتراضي التي يمكن للأطفال من خلالها مشاهدة الرسوم المتحركة المنتجة حول موضوع إعادة بناء أحداث عاشوراء عام 61 هـ ، منتج ثقافي آخر قدمته إيران في هذا المعرض.

وكتاب "ولادة بطل" هو من المنتجات الثقافية الأیرانیة الاخری الذي عرض بهذا الحدث الثقافي وهو كتاب مصور عن المراهق الإيراني البطل " ايليا" الذي يكتسب قوة خارقة من خلال التضحية لإنقاذ الناس ويخوض في المعركة التاريخية بين الحق والباطل بمساعدة أصدقائه و لكل من اصدقائه خصائص ومواهب مختلفة تؤدي إلى مغامرات مختلفة في القصة. وهم يتلقون مواهبهم وقواهم من مصدر خارق الطبيعة للوقوف ضد قوى الظلام التي توحدت لتدمير البشرية.

یذکر أنه بدأ المهرجان في معرض بغداد الدولي للفترة من 6 حزیران/يونيو/ ولغاية 13 حزیران وهو أكبر مهرجان دولي في العراق يهتم بالأطفال والناشئة وذويهم، ويهدف الى خلق سوق جديدة مختصة بالطفل واحتياجاته والتي تشمل الترفيه والتعليم والتسويق المفتوح.

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