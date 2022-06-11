مادورو: لطهران وكراكاس تعاون وثيق في المجال الدفاعي والاقتصادي

وأعلن "نيكولاس مادورو" في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الجمهورية اية الله ابراهيم رئيسي الاجتماع اليوم السبت في طهران عزم البلدين تسيير رحلات جوية مباشرة بين طهران وكراكاس لتنمية السياحة وقال ان موعد تسيير هذه الرحلات هو 18 يوليو 2022.

واضاف الرئيس الفنزويلي إن بلاده تتمتع بطبيعة فريدة من نوعها ويمكن أن تكون وجهة جيدة للسياح الإيرانيين.

وقال مادورو ان طهران وكراكاس لديهما تعاون وثيق في جميع المجالات، لا سيما في مجال الدفاع والاقتصاد والطاقة (النفط والبتروكيماويات).

ووقع رئيس الجمهورية اية الله ابراهيم رئيسي ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو في وقت سابق اليوم على وثيقة للتعاون الاستراتيجي الشامل لمدة 20 عاماً.

ويتبع** 1453