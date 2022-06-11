١١‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٢:٠٣ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84784597
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مادورو: لطهران وكراكاس تعاون وثيق في المجال الدفاعي والاقتصادي

مادورو: لطهران وكراكاس تعاون وثيق في المجال الدفاعي والاقتصادي

طهران/ 11 حزیران/ یونیو/ ارنا- اكد الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو" ان طهران وكراكاس لديهما تعاون وثيق في جميع المجالات خاصة في مجال الدفاع والاقتصاد والطاقة.

وأعلن "نيكولاس مادورو" في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الجمهورية اية الله ابراهيم رئيسي الاجتماع اليوم السبت في طهران عزم البلدين تسيير رحلات جوية مباشرة بين طهران وكراكاس لتنمية السياحة وقال ان موعد تسيير هذه الرحلات هو 18 يوليو 2022.

واضاف الرئيس الفنزويلي إن بلاده تتمتع بطبيعة فريدة من نوعها ويمكن أن تكون وجهة جيدة للسياح الإيرانيين.

وقال مادورو ان طهران وكراكاس لديهما تعاون وثيق في جميع المجالات، لا سيما في مجال الدفاع والاقتصاد والطاقة (النفط والبتروكيماويات).

ووقع رئيس الجمهورية اية الله ابراهيم رئيسي ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو في وقت سابق اليوم على وثيقة للتعاون الاستراتيجي الشامل لمدة 20 عاماً.

ويتبع** 1453

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