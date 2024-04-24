جيش الاحتلال يعترف بمقتل 606 ضباط وجنوده برصاص المقاومة

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل جندي برتبة “رائد احتياط” برصاص المقاومة الفلسطينية، خلال معارك في شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في تصريح مقتضب، إن الضابط برتبة رائد (احتياط) سالم الخريشات، ويعمل قصاص أثر في لواء الشمال في فرقة غزة، قد قُتل خلال المعارك البرية في شمال القطاع.

وبمقتل الرائد الجديد يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال، وفق ماأعلن واعترف به رسميًا، إلى 606 ضباط وجنود برصاص وتفجيرات المقاومة الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر 2023 الماضي؛ بينهم 261 قتيلًا في المعارك البرية داخل غزة.

وأمس الثلاثاء، اعترف جيش الاحتلال بإصابة 8 من ضباطه وجنوده خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، خلال 24 ساعة.

وذكر الناطق باسم جيش الاحتلال، في تصريح صحفي، أن 3294 جنديا أصيبوا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بينهم 1583 أصيبوا خلال المعارك البرية.

وأضاف أن 512 ضابطا وجنديا أصيبوا بجروح خطيرة منذ بدء الحرب على غزة، وما زال 258 ضابطا وجنديا يتلقون العلاج بعد إصابتهم بغزة، جروح 24 منهم خطيرة.

انتهی**3269

