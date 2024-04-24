كنعاني: على أميركا أن تراجع سياساتها التدخلية والتصرف بمسؤولية

وقد رفض وادان المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني بشدة ادعاءات الادارة الأمريكية التي لا أساس لها من الصحة ضد الأفراد والشركات الإيرانية فيما يتعلق بالأنشطة السيبرانية.

واعتبر كنعاني بأن المؤسسات الأمريكية لاتستطيع صرف موجة الانتقادات العالمية تجاه سياسة الدعم غير المحدود الذي تنتهجه الولايات المتحدة لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الصهيوني الصهيوني في فلسطين، فضلا عن القمع العنيف للمتظاهرين داخل امريكا من خلال التصنيفات التي لا أساس لها من الصحة للأفراد والمؤسسات الإيرانية.

كما نصح المتحدث باسم الخارجية الايرانية الادارة الأمريكية بوقف دعمها العسكري والمالي والسياسي الدولي لكيان الفصل العنصري والاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المظلوم، بدلا من توجيه اتهامات لا أساس لها ضد الدول والشعوب الأخرى.

واضاف انه يجب على الادارة الامريكية بأن تراجع سياساتها التدخلية والتهديدية لحقوق الإنسان والتصرف بمسؤولية تجاه القانون الإنساني الدولي والحقوق الدولية والسلام والأمن الدوليين.

انتهى**ر.م