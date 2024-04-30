لبنان: حزب الله يستهدف مباني يتموضع فيها جنود الاحتلال في "المطلة"

وأظهرت اللقطات، التي بثّها الإعلام الحربي، استهداف المباني بصواريخٍ موجَّهة، بعد رصدها.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان -حزب الله - يوم الثلاثاء، تنفيذ عدّة هجمات نارية ضد مواقع العدو الإسرائيلي وتجمعاته، على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وقالت المقاومة، في بيان، إنّ مجاهديها استهدفوا، بعد ظهر الثلاثاء، مبنيين يتموضع فيهما جنود العدو في مستوطنة "المطلة" الإسرائيلية (قبالة القطاع الشرقي من جنوبي لبنان)، على نحو أدّى إلى تدميرهما بالكامل.

وفي بيانٍ آخر، أعلنت المقاومة استهداف موقع "الرادار" الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابته إصابةً مُباشرة.

واستهدف حزب الله تموضعاً لجنود العدو ‏الإسرائيلي داخل موقع "المطلة" الإسرائيلي، بالأسلحة الملائمة، وأصابه إصابة ‏مباشرة، وأوقع أفراده بين قتيلٍ وجريح.

وتأتي استهدافات المقاومة دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة، ورداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل المدنية المُحاذية للحدود اللبنانية الفلسطينية.

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