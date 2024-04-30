جنوب أفريقيا: نتوقع إصدار مذكرة اعتقال “نتنياهو” خلال هذا الأسبوع

وقال متحدث الرئاسة فنسنت ماغوينيا في مؤتمر صحافي، مساء الاثنين، إن بلاده تتوقع أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقّ “نتنياهو” خلال هذا الأسبوع.

وأضاف “نتابع عن كثب التطورات المتعلقة بأمر الاعتقال المحتمل، وسوف نشيد بأي تدخل من جانب المؤسسات المعنية بحماية القانون الدولي وتأمين حياة المواطنين أثناء اتخاذ هذه الإجراءات”.

وأكد التزام جنوب أفريقيا بمبادئ القانون الدولي باعتبارها إحدى الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، مضيفاً: “نعتقد أنه لا ينبغي لأي بلد أو فرد أن يكون فوق القانون الدولي”.

ويواصل كيان الاحتلال الحرب على غزة رغم إصدار مجلس الأمن قرارا بوقف عدوانها فورا، وكذلك رغم صدور تعليمات عن محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية” وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

وخلّفت الحرب الحالية مأساة إنسانية غير مسبوقة، حيث يعيش مئات الآلاف من سكان القطاع في ظروف صعبة للغاية في ظل انعدام الماء والكهرباء، ومنع سلطات الاحتلال وصول المساعدات الإنسانية إليهم.

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