٠١‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١٠:١٢ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85462773
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قائد الثورة يستقبل حشدا من المعلمين من كافة أنحاء البلاد

٠١‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١٠:١٢ ص
رمز الخبر: 85462773
قائد الثورة يستقبل حشدا من المعلمين من كافة أنحاء البلاد

طهران / 1 ايار/مايو/ارنا- استقبل قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد "علي الخامنئي" اليوم الاربعاء،حشدا من المعلمين من كافة أنحاء البلاد وذلك لمناسبة يوم المعلم.

وتزامناً مع ذكرى استشهاد الاستاذ "مرتضى مطهري" ويوم المعلم في إيران، التقی ثلاثة آلاف من المعلمين والتربويين من كافة أنحاء البلاد مع قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، صباح الیوم الأربعاء في حسينية "الإمام الخميني (رض)" .

ويعد هذا اللقاء أحد اللقاءات السنوية لقائد الثورة الاسلامية، والذي يقام بشكل مستمر تكريما لمكانة المعلم.

يذکر أن مرتضى مطهري (1919 - 1979) کان عالما دينيا وفيلسوفا إسلاميا ومفكرا وكاتبا إيرانيا ومن المنظرين للجمهورية الإسلامية الإيرانية و له مؤلفات كثيرة.

في 1 مايو عام 1979، بعد أقل من ثلاثة أشهر على انتصار الثورة الإسلامية، اغتيل الشهيد مطهري في طهران إثر إصابته بطلق ناري من قبل عضو من مقاتلين جماعة الفرقان.

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