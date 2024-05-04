نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع العماني يستقبل السفير الإيراني في مسقط

طهران/ 4 ايار/ مايو/ ارنا- استقبل نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع العماني "شهاب بن طارق آل سعيد" في مسقط، اليوم السبت، السفير الإيراني لدى سلطنة عمان"موسى فرهنك".

وتباحث فرهنك وأل سعيد خلال هذا اللقاء حول موضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المعنية. انتهى**3269